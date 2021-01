Vanessa Incontrada: 'Lotto con i miei baffi, devo depilarmi una volta la settimana perché...'

Vanessa Incontrada torna a parlare dell’odiosa peluria sopra il labbro che l’affligge. Ospite di Andrea e Michele a Deejay 6 tu su Radio Deejay l’attrice 42enne confessa il suo dramma: “Lotto tutti i giorni con i miei baffi, devo depilarmi una volta la settimana”. E svela pure il perché debba togliere i cosiddetti ‘baffetti’ così spesso…

La spagnola, ora scelta da Dolce e Gabbana come testimonial della nuova collezione ampliata dagli stilisti fino alla taglia 54, in radio racconta com’è al mattino presto. “Non ho le borse e le occhiaie. Io non ho la bavetta quella bianca che ti viene, non ho i brufoli, non ho niente”. Ha però il problema dei baffi.

“La barba non ce l’ho - ironizza Vanessa Incontrada - ma i baffi una volta a settimana li devo fare, mi spuntano dei peli! Non è una battuta, io lotto tutti i giorni con i baffi, mi vengono dei peli duri e neri. Sono molto setolosa, se non mi depilo per un mese…”. E’ costretta a intervenire spessissimo e non si spiega perché sia così. “Mi vengono solo i baffi, nel resto del corpo non sono così pelosa”, ammette.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.