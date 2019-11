Vanessa Incontrada ha presentato a Milano il suo nuovo show, '20 anni che siamo italiani'. Il programma andrà in onda da venerdì 29 novembre in prima serata su Raiuno e sarà condotto oltre che dall’attrice spagnola anche dal cantante napoletano Gigi D’Alessio. Per la conferenza stampa la 41enne ha scelto un look particolare, tipicamente indossato dagli uomini. Davanti ai flash si è presentata con un completo tre pezzi grigio. All’evento ha poi voluto sempre al suo fianco l’adorata cagnolina Gina, da cui non si separa mai.

Vanessa è da tempo una che ama sperimentare in fatto di moda. Ha fatto anche da stilista per una collezione di Elena Mirò e si è fatta portavoce della causa “curvy”. Recentemente ha spiegato che per fortuna nel mondo fashion le cose sono cambiate rispetto a un tempo.

“Le curvy non vogliono più nascondersi. Se ho il seno o le cosce importanti, le mostro: o vi piaccio, altrimenti pace. Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 28/11/2019.