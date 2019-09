Vanessa Incontrada: 'Le curvy non vogliono più nascondersi, se ho seno e cosce importanti, le mostro'

Vanessa Incontrada, spesso presa di mira in passato per le sue forme più morbide, persino attaccata e quasi ‘bullizzata’ da stampa e media a causa dei qualche chilo in più, spinge le curvy a mostrarsi. L’attrice, stilista per Elena Mirò, brand per il quale disegna la sua collezione dal 2016, al Corriere della Sera nel parlare degli abiti creati sottolinea: “Le curvy non vogliono più nascondersi, se ho seno e cosce importanti, le mostro: o vi piaccio altrimenti pace”.

Sa di avere ragione e lo spiega. Vanessa Incontrada al quotidiano dice: “Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano”. La moda deve superare ogni pregiudizio ed essere inclusiva.

La sua capsule collection per il brand a cui ha dedicato un anno di lavoro racconta tutto questo, spiega come le curvy debbano affrancarsi da un’etichetta ormai altamente superata. “Le curvy non vogliono più nascondersi. Se ho il seno o le cosce importanti, le mostro: o vi piaccio, altrimenti pace. Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende”, sottolinea ancora Vanessa Incontrada.

La spagnola poi svela anche un trucco per essere più slanciate e dice: “Parlo per me, sottolineare la vita se è piccola è un trucco che slancia come ci hanno insegnato le dive, da Sophia Loren a Claudia Cardinale”. La 40enne sorride orgogliosa del lavoro fatto: “Abbiamo osato con i tessuti per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica! Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell’estate".

