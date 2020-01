Vanessa Incontrada ha scelto di portare un po’ di allegria alla conferenza stampa di ‘Come una madre’. L’attrice di origini spagnole, che dal prossimo febbraio sarà di nuovo sul piccolo schermo con questa serie della Rai, al photocall di rito ha posato per i flash con un abito nero a stampa floreale. E ovviamente col suo solito sorriso, che scalda sempre il cuore. E’ ormai un po’ di tempo che la tv di Stato ha scelto di puntare sulla simpatica 41enne. Vanessa spazia con destrezza tra fiction e varietà, come ha dimostrato il successo del recente show di Raiuno ’20 anni che siamo italiani’.

E proprio durante una delle puntate di ’20 anni che siamo italiani’ la Incontrada ha sorpreso ed emozionato il pubblico con un monologo molto intimo. Sul palco della trasmissione ha parlato di quando fu presa in giro da alcuni giornali per il peso messo su durante la gravidanza. “Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio e io sono molto orgogliosa di quello che vedo, a volte mi piaccio e altre no, ma voglio bene alla persona che ho di fronte quando mi vedo”, ha detto commossa.

“L’importante è circondarci delle persone che ci vogliono bene per quello che siamo e che ci spingono ad essere noi stessi, perché tanto nella vita la perfezione non esiste”, ha poi aggiunto tra gli applausi del pubblico.

Scritto da: la Redazione il 16/1/2020.