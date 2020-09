Vanessa Incontrada, orgoglio curvy sul red carpet a Venezia: foto

Vanessa Incontrada, 41 anni, è una delle più apprezzate sul red carpet a Venezia. La conduttrice spagnola è arrivata in Laguna per la 77esima edizione del Festival.

Reduce del successo in tv dei Seat Music Awards 2020 accanto a Carlo Conti, Vanessa ha incantato tutti con il suo fascino. Orgoglio curvy da sempre, la Incontrada ha indossato un abito monospalla rosso fuoco con un lieve spacco firmato Dolce & Gabbana. Semplice ed elegantissima ha impreziosito il look con gioielli Tiffany. Sorriso in primo piano per Vanessa che per molti utenti ‘’è una delle donne più belle della tv’’. Merito della sua spontaneità e della battaglia contro la perfezione: da anni la conduttrice e attrice vuole rappresentare le donne oltre la taglia e ci riesce perfettamente. Si parla di lei anche per il prossimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus.

Dopo il red carpet la Incontrada ha scritto un messaggio su Instagram: “Mille stelle in cielo che ci guardavano e un tappeto rosso indimenticabile. Grazie Venezia con todo mi corazón. Besitos”

