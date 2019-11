Vanessa Incontrada ha presentato il suo libro a Milano. L’attrice, che il prossimo 24 novembre compirà 41 anni, ha incontrato il pubblico per parlare de ‘Le bugie uccidono’, fatica letteraria scritta a quattro mani insieme a Alicia Soler Noguera. Per l’occasione la bella spagnola ha scelto un look total black e si è presentata nel capoluogo meneghino con un lungo vestito morbido fino alle caviglie e cappotto ton sur ton. Nere anche scarpe e calze. Con lei c’era pure l’amata barboncina Gina.

Recentemente la Incontrada ha parlato del suo fisico “importante”, spiegando di non avere alcuna voglia di nascondere le curve generose, che in passato le hanno attirato anche le offese di molti hater. Si piace così ed è contenta che le cose stiano cambiando, anche tra le aziende di abbigliamento. “Le curvy non vogliono più nascondersi. Se ho il seno o le cosce importanti, le mostro: o vi piaccio, altrimenti pace. Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 8/11/2019.