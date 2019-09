Vanessa Incontrada, dolci auguri di compleanno al compagno Rossano Laurini

Vanessa Incontrada condivide una delle rarissime foto social con il compagno Rossano Laurini. La conduttrice e attrice 40enne svela il suo privato per regalare dolci auguri di compleanno all’imprenditore con cui sta insieme dal 2007 a dal quale nel luglio 2008 ha avuto il suo adorato Isal.

“Semplicemente e con tutto il mio amore feliz cumpleanos mio Rossano”, scrive Vanessa Incontrada accanto alla foto le la ritrae in copia con Rossano Laurini, teneramente abbracciati.

La coppia con il figlio vive a Follonica e ama poco la mondanità. Rossano Laurini, sposato per dodici anni con Chiara Palmieri, ha anche un’altra figlia, Diletta. Direttore artistico di alcune discoteche, ama andare in moto e fare attività fisica, come pure i tatuaggi, che ha sul petto e sulle braccia. Vanessa Incontrada è pazza di lui, compagno attento e padre esemplare. Per il suo compleanno non ha voluto fargli mancare una dedica social. La foto ha reso euforici i fan: l‘immagine ha catturato immediatamente quasi 50mila ‘like’. Tanti i commetni positivi che inneggiano alla coppia e la riempiono di complimenti. Il feeling che li lega c’è e si vede.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/9/2019.