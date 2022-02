E' finita tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini? Gli indizi del possibile addio

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sarebbero lasciati: dopo ben 15 anni sarebbe finita tra l’attrice e conduttrice 43enne e l’imprenditore 52enne, genitori di Isal, 13 anni. Sono tanti gli indizi su un possibile addio, arrivato, stando ai gossip, già da tempo, durante il primo lockdown, così raccontano i rumor.

Le voci si rincorrono, erano considerati una delle coppie più solide, eppure sarebbero arrivati i titoli di coda. Legati dal 2007 Vanessa e Rossano non avrebbero retto alla convivenza forzata ed è proprio per questa ragione che avrebbero deciso di prendere strade diverse.

I fan della spagnola, che torna in tv con la fiction Fosca Innocenti in coppia con Francesco Arca, in onda su Canale 5, si interrogano. L’ultima foto della Incontrada e Laurini insieme risale a marzo 2019: un ritratto di famiglia dove c’è anche Diletta, la figlia che Rossano ha avuto da una precedente relazione.

Un altro indizio che confermerebbe la rottura è la vacanza che l’imprenditore si è recentemente goduto con i due figli alle Maldive: di Vanessa nessuna traccia…

Vanessa Incontrada in tv, intervistata solo pochi giorni fa, non ha fatto menzione della sua storia d’amore. Nel 2007, quando il sentimento tra i due era sbocciato, si erano scatenate un sacco di chiacchiere: l’imprenditore all’epoca era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’allora fidanzato dell’attrice. Vanessa e la donna erano amiche, ma tutto finì chiaramente.

“Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L'amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l'amore e la morte”, aveva spiegato ad Amica la Incontrada per difendersi dai pettegolezzi.

“Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo – aveva replicato Chiara Palmieri – Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un'amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!".

