Vanessa Incontrada con Rossano Laurini in tv: presenta il compagno a '20 anni che siamo italiani'

Vanessa Incontrada in tv mostra a tutti il suo compagno, Rossano Laurini. Lo presenta al pubblico durante l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani”, programma che l’ha vista alla conduzione in coppia con Gigi D’Alessio su Rai Uno. Lo chiama subito dopo l’esibizione del cantante napoletano insieme ad Anna Tatangelo, quasi a voler fare un gioco delle coppie in diretta televisiva su Rai Uno.

E’ felice. Vanessa Incontrada è legata a Rossano Laurini dal 2007. I due sono genitori di Isal, nato a luglio 2008. La spagnola 40enne per la prima volta lo chiama sul palco e lo abbraccia davanti a tutti. “Lì c’è mio marito. Viani! E’ la prima volta che sta su un palco”, dice l’attrice e presentatrice. Poi, rivolgendosi all’uomo che ama, aggiunge: “Amore stasera sei proprio elegante”.

Gigi D’Alessio ironizza, data la presenza della sua Anna e di Rossano entrambi al loro fianco. “Io direi di fargli fare un programma a tutti e due. Venti anni che siamo felici”, dice ridendo. Vanessa e Rossano si abbracciano, lei lo bacia, il tenero momento si interrompe per la pubblicità.

Vanessa Incontrada è pazza di Rossano Laurini, al suo fianco anche in tv a sorpresa. All’imprenditore ha dedicato una parte del suo intenso monologo sulla perfezione. “Pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita, per piacergli, perché si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo speciale, lui, mio marito, Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: ‘Devi sorridere dei tuoi difetti' . E’ vero. E si è preso il pacchetto intero: pregi e difetti. Ed io ho fatto la stessa cosa con lui”, ha detto durante la puntata dello show dello scorso 6 dicembre.

