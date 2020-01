Vanya Stone: 'Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me e poi...'

Vanya Stone è una furia. Sul social, nelle sue IG Stories, la tatuatrice romana fa una clamorosa rivelazione e confessa: “Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me”. Il famoso comico e conduttore, stando a quel che rivela, dopo aver avuto un flirt con lei, l’avrebbe poi esclusa da “La Pupa e il Secchione”, trasmissione che prenderà il via stasera, 7 gennaio, su Italia 1, con il 41enne al timone .

Vanya Stone, 30 anni, tatuatrice romana che un paio di anni fa raccontò a Grazia di presunte molestie subite dal regista Fausto Brizzi, accusa Paolo Ruffini. Avrebbe avuto una relazione con il toscano mentre lui era ancora fidanzato con Diana Del Bufalo. Vanya è convinta che sarebbe stato il livornese, dopo un provino andato bene e un successivo precontratto, è farla poi scartare da “La Pupa e il Secchione”.

“Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione' e chissà chi lo presenterà quest'anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all'ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo”, svela Vanya Stone.

“Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui”, aggiunge ancora. A corredo publica numerose immagini che la vedono insieme a Ruffini, come volesse certificare che quel che afferma sia la verità.

Paolo al momento non replica alle accuse. Sulle pagine di Chi il comico nei giorni scorsi si era scusato con la sua ex Diana dopo la rottura e aveva detto: “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi".

La Del Bufalo, invece, nel suo ultimo post sembra fare riferimento proprio al suo ex compagno. Dalle Maldive, dove si rilassa, scrive: "Vivo, perdono e vado avanti...". Il suo nuovo anno vuole viverlo con grande serenità, mettendosi alle spalle tutto quello che l'ha fatta stare male.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2020.