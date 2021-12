Veera Kinnunen col figlio nato 4 giorni fa in tv: Eleonora Daniele si commuove

Veera Kinnunen presenta il figlio, nato appena 4 giorni fa in tv. La danzatrice professionista di Ballando con le stelle si collega in diretta da casa con Storie Italiane, accanto a lei c’è il compagno, Salvatore Mingoia, che dolcemente tiene il piccolo tra le braccia. Eleonora Daniele vendendo il bimbo si commuove: “E’ bellissimo!”.

La Daniele guarda incantata il neonato: “Oddio com’è piccolo! A me sembra passata un’eternità”. Il suo pensiero va subito a Carlotta, la figlia avuta dal marito Giulio Tassoni, nata il 25 maggio 2020. La bionda 45enne ricorda quando anche lei la teneva a sé appena nata. Non ha mai nascosto il desiderio di mettere al mondo un altro bebè dopo di lei…

Veera sta allattando il figlio. “Ho visto che stai allattando, credo sia una cosa molto bella e importante, l’ho visto da dietro le telecamere. Adesso riprenditi, non iniziare a ballare domani!”, le sottolinea la presentatrice.

La Kinnunen parla del parto: “E’ stata una delle cose più toste che esistano, niente è paragonabile a un parto. Ora piano piano cerco di essere buona, di non stressarmi e ritorno”. Spera di tornare presto in pista. “Io sono felice, ma questo non rende: sono pieno di energia, anche se ho dormito poco”, fa sapere il papà.

Il nome del bambino, Valter Rosario Arvo, l’ha scelto la ballerina: “L’ho deciso io. Eravamo indecisi tra due nomi, il papà era di un altro team, ma dopo il parto ho voluto decidere io”.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2021.