Veera Kinnunen ha partorito: ecco il particolare nome scelto per il figlio

Veera Kinnunen ha partorito. La danzatrice professionista di Ballando con le stelle annuncia l’arrivo della cicogna sul social e rivela anche il particolare nome scelto per il figlio, il suo primo bebè, fortemente voluto con il compagno Salvatore Mingoia.

Il bimbo è venuto alla luce il 19 dicembre. Veera condivide con i fan uno scatto in cui si vede la sua mano e quella del fidanzato che tengono stretta quella del pargoletto appena nato. “Valter Rosario Arvo Mingoia 19/12/21 ore 21.52”, scrive la Kinnunen, aggiungendo al post tanti cuori rossi. Subito arrivano gli auguri di Carolyn Smith, la presidente di giuria del talent show di Rai Uno firmato da Milly Carlucci.

A meno cinque giorni dal parto Veera aveva scritto sul social: “Non riesco bene a descrivere le sensazioni di questi giorni. Sono in una piccola bolla con i miei due uomini. Non penso e non parlo d’altro (anche perché faccio poco perciò ho poco da raccontare). Sto bene così. Non c’è un’altro posto al mondo dove preferirei stare. Nel limbo aspettando te!”. Ora si gode il momento unico, quello in cui stringe tra le braccia il figlio.

La bionda 35enne, e Salvatore Mingoia, 28 anni, sono una coppia da circa un anno: stanno insieme da maggio 2020. Classe 1993, il ragazzo è un judoka. La svedese di origine finlandese, fidanzata per più di dieci anni con il collega ballerino Stefano Oradei, legata per un breve periodo anche a Osvaldo, grazie allo sportivo ha costruito la sua famiglia ed è felice.

