La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai, Shaila Risolo, che faceva parte del gruppo delle più giovani, oggi fa la giornalista. La mora 25enne lo rivela nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera.

E’ diventata la velina più longeva del tg satirico di Antonio Ricci, nata a Secondigliano, scatenata sul bancone, Shaila racconta: "Mi chiamo Shaila per Shaila Risolo di Non è la Rai. Mia sorella, Jessica, aveva chiesto a mia madre una sorellina che avesse quel nome e facesse la ballerina. Accontentata!”.

Fidanzata con il difensore del belvedere Grosseto Leonardo Blanchard, è felice. Figlia di Cosimo, autista Asl, e Luisa, per anni sarta, ha fatto tante rinunce in passato. E’ arrivata a Roma che aveva solo 16 anni. Amici di Maria De Filippi è stata la sua grande opportunità da cui poi è partito tutto.

Ora che è diventata popolare in tv e i soldi non le mancano pensa anche ai suoi genitori, ripagandoli dei sacrifici fatti per farle studiare danza: “Ogni mese mando dei soldi a mamma per farsi dei regali. E’ il mio modo per dire grazie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2021.