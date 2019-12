C’erano anche loro, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due veline di ‘Strisica la Notizia’, alla premiere del nuovo film di Ficarra e Picone. Le due bellissime ragazze hanno calcato il red carpet milanese dell’evento organizzato per il lancio della pellicola, che si intitolo ‘Il Primo Natale’ ed è nei cinema di tutta Italia dal 12 dicembre. Sulla passarella sono state proprio loro le più fotografate. Per l’occasione Shaila ha scelto un completo con camicetta rosa, mentre Mikaela ha optato per un lungo vestito con spacchi strategici sui fianchi.

Recentemente Mikaela, che è nata in Russia e ha sangue per metà angolano e per metà portoghese, ma che è cresciuta in Liguria, ha rivelato che ottenere a 25 anni la cittadinanza italiana è stato per lei un traguardo importantissimo. “Il momento più bello della mia vita? Quest’anno, quando ho avuto la cittadinanza italiana. Mia mamma e mia sorella l’avevano già ottenuta, ma per me è stato complicato avere la documentazione dalla Russia. Quando ce l’ho fatta è stata un’emozione grandissima, ho pianto”, ha raccontato.

Scritto da: la Redazione il 12/12/2019.