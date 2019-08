Tutte a Venezia 76, l’evento più glamour del momento. Per la seconda giornata della Mostra del Cinema arrivano al Lido anche le showgirl, le influencer e le ex gieffine, pronte a sfilare sul secondo red carpet, tra gli ospiti di “Marriage Story”, film con Scarlett Johansson, e “Ad Astra”, pellicola con protagonista Brad Pitt. Carolina Marconi, Natalia Bush, Matilde Brandi, Paola Turani sfoggiano abiti da sogno e sorridono felicissime di essere al centro dei riflettori, anche se solo per pochi secondi, lo spazio di una passerella.

Vaporoso e sognante il vestito per cui opta Matilde Brandi, color lavanda. La ballerina, soubrette, attrice teatrale e conduttrice tv 50enne, sposata con Marco Costantini e mamma di Sofia e Aurora, al Lido calca il red carpet da sola. Top mono spalla con rouches e gonna ampia con spacco per la bionda, che porta i capelli sciolti leggermente ondulati. Elegante, punta sui toni delicati e la classe.

Carolina Marconi, ex Grande Fratello 4, racconta la sua Venezia 76 sul social: la venezuelana è orgogliosissima di esserci. Mostra fiera ai follower il suo abito con scollatura profonda, a mettere i risalto il decolté. Mentre sfila sul tappeto rosso la 41enne è leggiadra con la gonna del vestito lunga fino ai piedi, plissettata. Si prende il suo momento di gloria e per questo è al settimo cielo.

Natalia Bush, esplosiva più che mai, sceglie un abito aderente dorato, lungo con strascico. La modella, showgirl e attrice 34enne nata e cresciuta alle Canarie potrebbe essere tra le protagoniste della prossima Isola dei Famosi 2020. Intanto a Venezia 76 mostra le sue forme generose e ammicca ai fotografi, che non perdono l’occasione di immortalarla in tutto il suo splendore.

Passerella pure per Paola Turani, modella e influencer di Bergamo, la cui popolarità è cresciuta proprio grazie ai social. La 32enne indossa un abito di Pleasedontbuy by Twinset con le sfumature di azzurro. Il vestito in tulle la fa sembrare una principessa delle favole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2019.