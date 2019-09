A Venezia 76 Elisabetta Gregoraci si prende i riflettori sul red carpet. Raggiante la showgirl incanta il pubblico al Lido con il suo look. Tappeto rosso anche per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che alla Mostra del Cinema si lasciano fotografare mano nella mano, più uniti che mai. Passerella da diva per l’influencer, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Taylor Mega, sempre esplosiva e sensuale.

Elisabetta Gregoraci a Venezia 76 per essere al centro della scena sceglie un bellissimo abito firmato Mario Dice. Il vestito bianco con tante balze, profilato con inserti neri, è favoloso e l’ex moglie di Flavio Briaore, assolutamente single dopo aver smentito il riavvicinamento con l’imprenditore padre del suo Nathan Falco, lo porta con grande disinvoltura. Capelli rigorosamente sciolti, in perfetto stile gitana: la 39enne si guadagna gli applausi di tutti i presenti.

La sesta giornata di Venezia 76 vede arrivare sul red carpet anche Paolo Bonolis, accompagnato dalla moglie Sonia Bruganelli. La bionda sceglie per l’occasione un abito lungo dallo spacco vertiginoso e applicazioni a forma di conchiglia che decorano le spalline. Morbido, appena stretto in vita, il vestito le accarezza il corpo donandole un look molto femminile. Capelli raccolti per la produttrice televisiva e decoltè argento con tacchi vertiginosi ai piedi.

E’ una vera bomba di sensualità Taylor Mega, con indosso l’abito di Joao Rolo Couture. La modella e influencer lascia senza fiato con un outfit provocante che arrita l’attenzione di tutti i presenti. Il vestito candido, attillato con gemme e trasparenze, con lo spacco centrale e l’incrocio sul decoltè, è da capogiro.

Look total black per Alex Belli e la fidanzata Delia Duran che a Venezia 76 sul tappeto rosso si mostrano ancora una volta innamoratissimi. Per l’attore completo scuro con camicia bianca senza cravatta sotto. Abito Demas a sirena con bustier strizzato e gonna con balze e spacco per la sua bella.

La conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele non è scaramantica: per la bionda abito viola con pochette abbinata. Linea morbida e spalle scoperte per la bionda.

Cristiana Capotondi, sempre con accanto il compagno Andrea Pezzi, alla Mostra del Cinema opta per un long dress Etro color glicine. Il vestito di ispirazione classica, in stile dea greca, con scollatura profonda e gonna vaporosa con strascico, è elegantissimo.

Sul red carpet anche l'attrice Giulia Elettra Gorietti, con il vestito firmato Manila Grace e i gioielli Salvini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2019.