A Venezia 76 arrivano le attesissime star. Nella seconda giornata della Mostra del Cinema tutti impazziscono per il secondo red carpet che vede sfilare in passerella, davanti a centinaia di fotografi assiepati, Scarlett Johansson per l’attesissima anteprima di “Marriage Story” e Brad Pitt, in laguna per presentare al festival “Ad Astra”. I look dei due divi fanno centro, come anche quelli degli altri ospiti presenti.

Scarlett Johansson a Venezia 76 si fa notare parecchio con l’abito bustier scarlatto firmato Celine. Il vestito ha un profondo spacco. L’attrice abbina scarpe rosso fuoco. Tatuaggio in vista per la bionda 34enne, che tira i capelli indietro con un effetto bagnato molto anni ’90.

Brad Pitt è più in forma che mai. Il 55enne indossa uno smoking classico griffato Brioni. L’ex marito di Angelina Jolie, ora ufficialmente single, ha la barba brizzolata, curata e appena spuntata, i capelli lunghi con il ciuffo ribelle e uno sguardo che manda in estasi le fan presenti. Urla e applausi per lui che non sfiorisce mai.

La madrina di Venezia 76, Alessandra Mastronardi, per il secondo red carpet alla Mostra sceglie Gucci: l’abito è giallo zafferano in taffetà, tutto balze, ruches, volant. Ha le maniche a sbuffo, lo scollo a V e lo spacco asimmetrico, con tanto di strascico. Il suo look stupisce e incanta con una cintura-pipistrello, solitamente non nello stile più contenuto dell’attrice 33enne. I capelli stavolta sono sciolti e vaporosi sulle spalle.

Total black Liv Tyler, che al Lido sul tappeto rosso indossa un abito Givenchy austero, ma che lascia le spalle scoperte. Il vestito ha ampie maniche e un incrocio sul davanti che fa pensare a un kimono. Per lei capelli raccolti in uno chignon e trucco sugli occhi accentuato. La 42enne è nel cast di “Ad Astra” con il bel Brad.

Sognante e sempre sensuale, Madalina Ghenea con il look firmato Zuhair Murad e i gioielli Damiani. La 31enne rumena non perde l’occasione di fare passerella al Lido, elegante e sempre presente agli eventi più glamour del pianeta.

Estremamente chic Greta Scarano con l’abito di Alberta Ferretti bianco aderente e lungo. L’attrice 33enne, tra le più apprezzate interpreti del cinema italiano, preferisce un look classico ed essenziale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2019.