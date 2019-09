Giulia Salemi, Rosa Perrotta, super mamma, Teresanna Pugliese, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone sbarcano al Lido. Il red carpet della Mostra del Cinema accoglie a braccia aperta anche i volti del GF, anche se in versione Vip, di Uomini e Donne e dell’ultima edizione di Temptation Island. A Venezia 76 i personaggi ‘reality’ sfilano davanti ai fotografi e si godono il loro momento di celebrità con indosso super look.

Giulia Salemi è esplosiva con un mullet dress nero tutto onde con strascico e gonna corta davanti firmato Milanova. Entusiasta l’ex di Francesco Monte scrive sul social: “Wow che emozione tornare a Venezia con un team davvero pazzesco … Tante cose cambiano ma il cuore a mille quello mai… Ho tante cose da dirvi e riflessioni da farvi. Domani con più calma vi racconterò tutto ... nel frattempo grazie a tutte le persone che hanno sempre creduto in me più calma vi racconterò tutto ... nel frattempo grazie a tutte le persone che hanno sempre creduto in me”.

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, opta per una tuta vedo non vedo Salvatore Pappacena Couture, che lascia poco all’immaginazione ed è pazzesca con le sue trasparenze hot e un outift che lascia davvero poco all’immaginazione.

Alla Mostra del Cinema, inaspettatamente, sfilano anche Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La romana e la campana, ormai amiche per la pelle, scelgono entrambe abiti scuri con inserti in pizzo. Ilaria, single dopo aver detto addio a Massimo, ha raccolto i capelli.

Nunzia, pure lei senza fidanzato dopo la rottura con Arcangelo, ha scelto di lasciare sciolta la lunga chioma.

A Venezia 76 elegantissima c’è Rosa Perrotta, sempre accompagnata da Pietro Tartaglione. Abito total black il volto famoso di Uomini e Donne, con scollatura generosissima sul decoltè esplosivo. I fan impazziscono e via web esprimono tutto il loro apprezzamento verso di lei e il compagno: “Finalmente è arrivato l’amore, quello vero, diffidate gente dalle imitazioni. Loro sono unici”; “Stupenda, dopo la nascita di vostro figlio sei ancora più raggiante”; “Siete stupendi! Che la vita vi sorrida sempre. Vi amo”; “Siete bellissimi, vi adoro. Un abbraccio”; “La coppia più bella del red carpet”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/9/2019.