Venezia 76 si accende sempre di più: durante il weekend alla Mostra del Cinema sono arrivate le ‘strabelle’, tutte con look da sogno. Sul red carpet hanno sfilato Melissa Satta, Michelle Hunziker, Sarah Felberbaum. Non solo, tappeto rosso anche per Laura Chiatti, Valeria Solarino, Sonia Lorenzini. Fotografi impazziti e outfit sotto la lente d’ingrandimento, chiaramente.

Melissa Satta a Venezia 76 ha sfoggiato il look masculine. La showgirl ha scelto uno smoking Manila Grace doppiopetto e pantaloni capri, abbinato con un paio di sandali leather dal tacco sottile Casadei e con il reggiseno su cui si apriva la giacca sbottonata.

Coda di cavallo come hairstyle, abbinata ai maxi-orecchini argentati Chopard. Sensuale e bellissima, ha catturato gli sguardi, ma si è attirata pure qualche critica.

Michelle Hunziker che prima fa passerella in abito Giorgio Armani, a Venezia 76 per il progetto Codice Rosso con cui, con la Fondazione Doppia Difesa creata insieme a Giulia Bongiorno, è riuscita a sensibilizzare l’opinione pubblica fino ad arrivare all’approvazione di una legge che introduce aiuto su corsia preferenziale alle vittime di violenza domestica, è arrivata sul red carpet in Trussardi. Completo pantalone anche per la bionda showgirl, portato con classica camicia bianca sotto.

Per il suo primo red carpet della kermesse Sarah Felberbaum ha scelto un look firmato Miu Miu. Un abito nero, dallo stile collegiale, con colletto e polsini bianchi, stretto in vita da una cintura brillante.

Valeria Solarino sul red carpet ha optato per il blu elettrico. L’attrice, tra le presentatrici del Filming Italy Best Movie Award, ha incantato tutti con un abito monospalla a colonna di Stella McCartney e i gioielli Damiani.

Look in oro, firmato Etro, per Laura Chiatti che ha indossato un long dress tutto ricami e trasparenze.

Abito nero con spacco lungo e con maniche leggermente a sbuffo di Manila Grace per Sonia Lorenzini. La modella e influencer italiana 30enne, diventata famosa per la sua esperienza a Uomini e Donne, sul red carpet di Venezia 76 si sente come nelle favole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2019.