Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez che l'aveva definita 'brutta': 'Imparasse da Belen che...'

Vera Gemma si scaglia contro Cecilia Rodriguez che, ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi. l’aveva definita ‘brutta’. “Imparasse da Belen”, sottolinea l’attrice 50enne, anche lei davanti alle telecamere della stessa trasmissione, in onda su Mediaset Play.

L’influencer 26enne a inizio maggio le aveva domandato da quale donna potesse essere attratto Ignazio Moser, appena arrivato in Honduras all’Isola dei Famosi. La modella 31enne, senza pensarci su, aveva detto: “Vera Gemma? Beh, lui se n'è fatte così tante brutte…”. Poi aveva cercato di metterci una pezza. “No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui….”, aveva aggiunto.

Vera non ci sta. “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Perché dire di me una cosa del genere? Per prima cosa sono una fi*a pazzesca, quindi vorrei sapere dove caz*o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. Cioè, non ho mai avuto problemi di questo tipo a dire la verità”, tuona la Gemma.

“E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle - continua - Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella Belen che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2021.