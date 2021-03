Vera Gemma, ecco com’è nato l’amore con il 22enne Jeda

Vera Gemma ha lasciato tutti di stucco quando durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi si è scoperto che ha un fidanzato appena 22enne. Lei infatti di anni ne ha 50. Adesso però sua sorella Giuliana ha voluto raccontare com’è nato il loro amore e ha tessuto le lodi di Jeda, questo il nome del ragazzo, che ha anche definito già suo “cognato”.

Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ la scorsa domenica sera, Giuliana, che come Vera è figlia del grande attore Giuliano Gemma, scomparso nel 2013, ha fatto sapere: “Mio cognato è un ragazzo molto carino e simpatico, responsabile, a me piace. A me non interessa della differenza d’età. Poi io dai 35 ai 45 anni sono stata per 10 anni con un ragazzo più giovane di me di 15 anni. Non capisco perché le persone continuino a stupirsi di queste cose. Adesso sto con un uomo che ne ha 15 anni in più”.

Quindi Giuliana ha spiegato com’è nato l’amore tra Vera e Jeda. E’ stato lui a corteggiarla. “Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei”.

Adesso che Vera si trova all’Isola dei Famosi, Jeda si sta tra l’altro prendendo cura di Maximus, il figlio di appena 10 anni della compagna. “Maximus il figlio di Vera si divide tra casa mia e la sua, dove lo accudisce Jeda. Lui è bravissimo fa da tato al bambino”, ha concluso Giuliana.

