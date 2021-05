Vera Gemma: 'Jeda? Lo sposerei, ecco com'è nata veramente la mia storia con lui...'

Vera Gemma pensa alle nozze con Jeda. “Lo sposerei”, confida a Chi. Trasgressiva, esplosiva, audace, poco le importa di quel che pensano gli altri del suo fidanzamento con il produttore musicale 22enne a causa della loro grande differenza d’età, ventotto anni. Al settimanale la 50enne rivela com’è nata veramente la storia con lui.

Vera affonda chi la critica: “Che s’attaccassero… Noi ci amiamo”. Poi racconta: “Con Jeda la storia è nata durante una diretta con Asia Argento: lui era spettatore e ha iniziato a scrivermi. Io rispondevo in modo gentile. Eravamo in quarantena. Poi il 6 giugno sono andata a Milano. Oggi è quasi un anno che stiamo insieme. Lui ha avuto una vita difficile, è molto più maturo della sua età. Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. Non sono stupida, anche il padre di Maximus si fida”.

La figlia di Giuliano Gemma guarda lontano e accanto vuole Jeda: “Lo sposerei. Sarebbe il mio terzo matrimonio. Ma quanto mi diverto ai matrimoni? Una figata!!! Liz Taylor ne ha fatti otto, io voglio arrivare a nove!”.

Dopo l’Isola dei Famosi Vera Gemma è pronta per un altro reality: “Se Alfonso Signorini mi vuole, io vado al GF Vip. E vi spiego il motivo: io sono una sorpresa sempre in evoluzione e il GF Vip è incentrato sulle emozioni e sui singoli. Mi spiacerebbe per gli altri, che con me presente rimarrebbero in ombra. Io adoro essere un fenomeno da baraccone e da reality. Mica me la tiro come quelli che si dimenticano chi sono. Ma quanto è bello essere veri!”.

