Vera Gemma rivela: 'Poche ore dopo aver conosciuto Jeda gli ho mandato una foto in topless'

Vera Gemma senza peli sulla lingua rivela: “Poche ore dopo aver conosciuto Jeda gli ho mandato una foto in topless”. L’attrice 50enne è scatenata a Il Punto Z, ospite di Tommaso Zorzi con il fidanzato, giovane manager di musica trap con cui ci sono ben 28anni di differenza d’età.

Vera parla ancora una volta dell’inizio della relazione con il 22enne. Aveva già confidato che i due si erano scritti sul social, è stato lui a fare il primo passo. Ora la Gemma svela: “Lui mi ha scritto su Instagram e io la mattina dopo gli ho mandato una foto in topless”.

Poi subito dopo aggiunge: “Non è che mi sono fatta desiderare o ha dovuto insistere. Quattro messaggi e giorno dopo foto delle tette, subito”. Disinibita, sempre fuori dalle righe, Vera Gemma non ha alcun problema a dirlo.

L’ex naufraga parla pure degli ex compagni di avventura in Honduras all’Isola dei Famosi e ne ha per tutti. “Gilles Roccca è un po’ arrogante e un po’ bipolare, secondo me. Poi alla fine ha una parte bella e si fa voler bene e ti disarma. Perché anche adesso che è tornato ci vado d’accordo. Comunque ha tirato fuori quella parte più bella. Sì, alla fine gli voglio bene, però se gli pigliano quei 5 minuti…”, confessa.

“Chi non mi piaceva? Gilles all’inizio non mi piaceva, poi Valentina Persia. E chi proprio mi sta sul caz*o lì dentro è Angela Melillo. Non la sopporto proprio. Anche Daniela Martani è insopportabile - continua - Poi chi mi piace no, ma che merita di vincere è Awed, perché sta patendo un sacco di fame e sta dimagrendo tantissimo”.

Zorzi le domanda perché sia così tanto critica con la Persia e con la Melillo. “Valentina Persia la trovo un pochino arrogante, vagamente volgare. Non amo questa romanità ostentata e questo voler fare la comica a tutti i costi. Con le facce, le cose. A volte mi fa ridere, altre no. Più no che sì”, spiega Vera

“Angela Melillo l’ho sempre detto che la trovo noiosa, politically correct. Questa convinzione che un reality funziona se tutti vanno d’accordo. Quindi non hanno capito proprio un caz*o di reality! Proprio lo spirito sbagliato. Io cercavo disperatamente di farle capire che non era possibile pensare che là dove c’è pace il reality funziona”, dice sulla bionda showgirl.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2021.