Vera Gemma lascia tutti di stucco col suo look in studio all’Isola dei Famosi. L’attrice 50enne, di ritorno dall’Honduras, dopo aver trascorso l’isolamento fiduciario a casa, fa il suo ingresso trionfale tra gli applausi ed è super sexy. Indossa una tutina aderente e trasparente, coperta solamente da strass, e lascia che tutti possano apprezzare il suo fisico snello e mozzafiato. Il popolo del web si scatena e la incorona ‘regina’.

"Finalmente è arrivata. Lei è stata la matriarca dell’Isola, capo prima delle Amazzoni, poi delle Valchirie, ha combattuto con le unghie e con i denti dimostrando al pubblico e ai compagni la sua natura di tigre. Coraggiosa, spregiudicata, ma soprattutto vera. Vera Gemma”, dice Ilary Blasi nell’annunciarla.

Vera Gemma scende le scale come una superstar. Sinuosa, sfila da indossatrice e il pubblico va in visibilio. “Sei bellissima!”, le dice la Blasi. Anche Elettra Lamborghini è pazza del look. “Che bona!”, esclama Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi approva la mise appariscente.

Jeda, il fidanzato 22enne, la guarda stupito. “A ‘sto giro m’hai battuto alla grande”, commenta Ilary. “Volevo tanto batterti”, ribatte Vera ironica.

La Gemma si accomoda e osserva il reality da spettatrice ma poco dopo viene subito coinvolta. Si parla del ‘triangolo’ che vede Ilary Blasi ‘vicina vicina’ a Jeda. Una clip racconta la passione della conduttrice per il giovanissimo produttore musicale. Appena il video finisce la Blasi le chiede con il sorriso sulle labbra: “Sei gelosa?”. “Sincera? Un po’ sì perché è una lotta impari perché Francesco Totti qui non ci viene… Questo scambio di coppie o lo facciamo come si deve e mi fate venire Francesco, oppure…”, ribatte l'ex naufraga.

La bionda 40enne rincara la dose: “Comunque Jeda bacia molto bene dal plexiglass…”. “Io il giorno dopo mi sono svegliata e c’erano tutte queste foto di voi che vi baciavate e non si vedeva il plexiglass! Mi è presa un’ansia!”, racconta Vera, facendo riferimento al bacio tra i due mentre lei era in quarantena.

La Blasi continua: “Ma tu lo controlli il telefonino di Jeda?”. “No, mi sa che devo iniziare…”, controbatte l’attrice. “Fai male, mi ha mandato un sacco di messaggi”, sottolinea ancora Ilary. “Ve state a cerca’ le botte, eh!”, precisa divertita la Gemma.

Quando Ilary chiede a Jeda chi preferisca tra loro, il ragazzo non sa cosa dire. “Non entri più a casa”, gli fa sapere la fidanzata. Diplomatico, risponde: “Rosolino”. Il siparietto, forse, non è ancora finito…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2021.