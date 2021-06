Vera Gemma ha rivisto Cecilia Rodriguez dopo lo scontro a distanza: 'E’ sbiancata’

Vera Gemma ha raccontato com’è andato il primo incontro faccia a faccia con Cecilia Rodriguez dopo lo scontro a distanza avuto con lei. La 50enne aveva detto di essersi sentita offesa quando l’argentina l’aveva definita “brutta”. La 31enne ospite di Zorzi a ‘Il Punto Z’, parlando della gelosia per il fidanzato Moser all’Isola dei Famosi, aveva detto: “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”.

Vera aveva replicato qualche giorno dopo: “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fi*a pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca**o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”. “E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”, aveva poi aggiunto.

Non molto tempo fa c’è stato il primo incontro faccia a faccia proprio all’Isola dei Famosi. Vera ha raccontato a 'Mio' come sono andate le cose: “Ero davanti agli studi dell’Isola, lei è scesa dalla macchina e le ho detto ‘ti aspettavo, tesoro!’. Cecilia è sbiancata. Ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata. Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice. E poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina”.

Scritto da: la Redazione il 18/6/2021.