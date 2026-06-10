Il 36enne, primogenito della top model e attrice 62enne, ex naufrago dell'Isola nel 2011, racconta tutto

A La Volta Buona parla della scoperta della nuova identità e delle due figure paterne

Killian Nielsen, figlio di Brigitte, in tv svela: “A 21 anni ho scoperto il mio vero nome”. A La Volta Buona parla della scoperta della nuova identità e delle due figure paterne: confessa tutto del padre biologico.

''A 21 anni ho scoperto il mio vero nome'': Killian Nielsen, figlio di Brigitte, in tv lo svela e parla del padre biologico

Il 36enne, primogenito della top model e attrice 62enne, ex naufrago dell’Isola dei Famosi nel 2011, racconta i particolari. Gli ci è voluto del tempo per rimettere insieme i pezzi. Già da bambino ha iniziato ad avere dubbi sulle proprie radici: “A 8 anni ho scoperto che Raoul Meyer Ortolani non era il mio padre biologico. Io mi sono posto delle domande e volevo conoscere il mio vero padre, che ho poi scoperto essere Marcus (Mark) Gastineau. Ma all’epoca non era possibile conoscersi perché lui aveva dei problemi di salute. Quando vedo Raoul, però, vedo mio padre”.

Il 36enne, primogenito della top model e attrice 62enne, ex naufrago dell'Isola nel 2011, racconta tutto a La Volta Buona

Killiam ha poi scoperto di avere un altro nome: “Il mio nome è Marcus, come il suo. All'anagrafe mi chiamo così, Killian è un nome che mi ha dato mamma per non associarmi più al suo ex”. La madre ha avuto una storia con la stella del basket Gastineau, poi, però, è arrivata la rottura, così Killian, nato nel 1989, è stato cresciuto da Ortolani, a cui Brigitte si era legata subito dopo. La modella e attrice ha altri tre figli maschi e una femmina, Frida, 7 anni.