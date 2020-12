Veronica, Belen, Cecilia e Deborah: la fidanzata di Jeremias entra ufficialmente tra le Rodriguez

Veronica Cozzani si fa scattare una foto insieme alle figlie Belen e Cecilia. Insieme a loro c’è anche Deborah Togni. “Le donne della mia famiglia”, scrive, orgogliosa: la fidanzata di Jeremias entra ufficialmente nel clan delle Rodriguez. L’assistente di volo, legata al 32enne dalla scorsa estate, si gode la montagna con la suocera e le cognate. Va d’amore e d’accordo con tutte ed è in perfetta sintonia anche Gustavo, come pure con i ‘cognati’ Ignazio Moser e Antonino Spinalbese. Pure il piccolo Santiago l'adora.

Deborah ha saputo conquistare Jeremias. Hostess di una nota compagnia aerea, prima di diventare assistente di volo, ha frequentato l’Istituto Tecnico Itpa “Gadda-Rosselli” di Gallarate. Nata il 21 novembre, sotto il segno dello Scorpione, sul social non rivela l’anno e non svela quindi l’età che ha, ma sembra giovanissima. E’ una bella ragazza come tante, lontana dal mondo dello spettacolo e i riflettori. Capelli scuri, accattivante e simpatica, con un neo sul viso, vicino alle labbra, che ne esalta l’espressione. Pare sia stata presentata al fratello di Belen da amici comuni: è scattata la scintilla e i due non si sono più lasciati.

Ora è volata in Val di Sole, ha raggiunto il fidanzato e si gode le vacanze di Natale sulla neve in Trentino. E’ una delle Rodriguez: tutti l’hanno accettata con grande entusiasmo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2020.