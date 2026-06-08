Veronica Burchielli dice sì: nozze da favola in Toscana tra emozioni, fuochi d’artificio e colline da sogno, foto

L’ex tronista di Uomini e Donne il 5 giugno ha sposato Anthony Portuensi

La 31enne è legata a lui da circa due anni, prima l'infelice storia con Alessandro Zarino

Per Veronica Burchielli è arrivato il giorno più bello, quello del sì. L'ex tronista di Uomini e Donne ha coronato il suo sogno d'amore sposando il compagno Anthony Portuensi in una cornice da cartolina, immersa nella magia delle colline in Toscana. Nozze da favola, romantiche e curate in ogni dettaglio: il 5 giugno è stata una giornata indimenticabile.

Veronica Burchielli dice sì: nozze da favola in Toscana tra emozioni, fuochi d’artificio e colline da sogno

Sui social, foto e video condivisi dagli invitati hanno svelato la festa, iniziata con una cerimonia emozionante e proseguita fino a tarda notte tra brindisi, sorrisi e momenti da ricordare. Veronica, splendida e raggiante, ha pronunciato il fatidico sì accanto ad Anthony, professionista affermato tra chiropratica e veterinaria, con cui condivide una storia d'amore solida e lontana dai riflettori da oltre due anni. La coppia ha scelto di celebrare il proprio legame circondata dall'affetto di parenti e amici, in un'atmosfera raffinata e autentica.

L’ex tronista di Uomini e Donne il 5 giugno ha sposato Anthony Portuensi

La 31enne è legata a lui da circa due anni, prima l'infelice storia con Alessandro Zarino

Dopo lo scambio delle promesse, la festa è entrata nel vivo. Una scenografica torta nuziale a più piani ha fatto da protagonista al momento del taglio, mentre il cielo si è illuminato grazie a spettacolari fuochi d'artificio che hanno regalato agli sposi e agli ospiti uno scenario mozzafiato. Non sono mancati momenti più intimi e commoventi, dedicati alle persone care che non hanno potuto essere presenti ma che, simbolicamente, hanno accompagnato la coppia in questo giorno speciale.

Gli sposi felici guardano il cielo che si illumina

Per Veronica si apre così un nuovo capitolo della sua vita, molto diverso da quello che il pubblico aveva conosciuto negli studi televisivi di Maria De Filippi. Il suo percorso a Uomini e Donne era stato tra i più movimentati e discussi: classe 1995, era stata una delle protagoniste dell'edizione 2018/2019. Scelta del tronista Alessandro Zarino, aveva deciso di rifiutare. Nell’edizione seguente divenne lei la tronista. E lui si ripresentò per corteggiarla. Lasciarono il programma insieme, dandosi una possibilità, ma poi si lasciarono. Dopo la rottura, lei svelò un momento difficile legato a un disturbo alimentare. Poi è rinata, grazie all’uomo a cui ora si è legata con un ‘per sempre’ che spera sia reale.