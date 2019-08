Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello 10, famosa per la sua chiacchierata amicizia con Sarah Nile e il flirt fulmineo con Massimo Scattarella, e il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi sono genitori: hanno avuto un figlio. Lo svela a sorpresa il giornalista Gabriele Parpiglia nelle sue IG Stories sul social, regalando il succoso scoop.

Nei giorni scorsi i due sono stati pizzicati insieme. Si era parlato di ritorno di fiamma dopo la rottura ufficiale arrivata a marzo 2017. I due sono stati avvistati mentre sereni spingevano una carrozzina. I giornali, ignari della cicogna, avevano scritto che la coppia era in compagnia del figlio di un’amica. Evidentemente, stando alla rivelazione di Parpiglia, non è così: si trattava del loro bebè.

Veronica Ciardi, 34 anni, e Federico Bernardeschi, 25, sono genitori. “La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – con grande rispetto per una privacy voluta con forza – è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica”, rivela il giornalista. L’ex gieffina e il centrocampista bianconero sul loro profili rimangono rigorosamente in silenzio. Non si conosce ancora il sesso del nascituro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.