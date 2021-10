Veronica Ciardi è una mamma tenerissima innamorata delle due figlie: foto

Veronica Ciardi è una mamma tenerissima, innamorata delle due figlie. L’ex gieffina 36enne, solitamente molto gelosa della sua privacy, condivide nelle sue IG Stories due rarissime foto in cui è con Deva e Lena, le piccole avute dal marito Federico Bernardeschi, con cui è andata a nozze a luglio scorso, 48 ore dopo che il giocatore 27enne è tornato insieme al resto dei giocatori della Nazionale dall’Europeo, dove l’Italia ha conquistato il titolo di campione.

Veronica bacia le bimbe teneramente. Deva è nata nel 2029, a maggio 2021 è venuta al mondo la piccola Lena, battezzata nel corso del matrimonio della coppia lo scorso 13 luglio nel Duomo di Carrara. La Ciardi le adora.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus, subito dopo i fiori d’arancio a Chi hanno annunciato: “La famiglia si allargherà ancora”. La mora potrebbe essere nuovamente incinta… I due hanno anche raccontato i dettagli della loro storia d’amore.

Lei, spirito libero, all’inizio ha tentennato, lo sportivo però è andato fino alle Baleari per convincerla a investire moltissimo sulla relazione. “Sapete quando mi ha chiesto la mano? Due anni fa alle Bahamas, dopo un fantastico viaggio on the road organizzato da Fede. La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ni e poi un no. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati. Proprio così. Ho capito che ci saremmo ripresi per sempre quando ho visto la sua vita e lui stesso cambiare. Lui ha sempre faticato, fin da piccolo. E poi c’è stato un momento di svolta, una sliding door: lì ho capito che Federico era diventato il mio uomo”, ha confessato. Ora sono felicissimi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2021.