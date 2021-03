Veronica Peparini festeggia i 50 anni: il regalo di Andreas

Veronica Peparini, la professoressa di danza di Amici, festeggia i 50 anni, compiuti il 25 febbraio. Una festa con i parenti per celebrare il gran giorno, ma prima del party per pochi intimi, fatto nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con gli ospiti tamponati e all’aria aperta, arriva il regalo del compagno Andreas. Muller la lascia a bocca aperta…

Il ballerino 24enne a cui è ormai da tempo legata regala alla sua dolce metà per i 50 anni un anello con brillanti favoloso. Un gioiello dietro il quale, forse, si nasconde una proposta di nozze. Lei apre il pacchetto e nel vedere il prezioso è scioccata. “E’ bellissimo. Amore, brilla tantissimo!”, esclama.

“Sta finendo quasi questa giornata per me importante…un po’ questo numero mi faceva paura, ma poi se mi guardo intorno mi rendo conto di essere felice in questo momento…con gli affetti cari vicini. Genitori fratello figli amici , un lavoro che amo..e un uomo che non so’ nemmeno più spiegare cosa sia per me e quanto sia presente…impegnato, maturo, sono fortunata che ho paura a pensarlo!!! Questo anello è tante cose per me…brilla come i miei occhi quando ti guardano, non è mai cambiato nulla dal primo giorno…spero di viverti sempre tutti i giorni della mia Vita: sei Unico”, scrive Veronica al settimo cielo.

Il dono la fa impazzire di gioia, ma a coronare un compleanno unico arriva anche una piccola festa. “Un pranzo in famiglia nel pieno rispetto delle regole anti COVID. Tutti tamponati e a l’aria aperta. Spero nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, che tu possa ricordarti questi giorni. Sei speciali per tanti..”, scrive Andreas alla Peparini accompagnando le sue parole con alcune foto che lo ritraggono insieme a lei appassionato nel momento della torta.

“Io non me li scorderò mai... Tutto quello che hai fatto per me in questo mese. Mi mancherà, pensa, tutta la tua preparazione segreta! Ti Amo…", replica la coreografa. Nonostante la differenza d’età, i due sono innamoratissimi.

Nel rispondere alle domande dei fan la neo 50enne svela che i genitori di entrambi hanno approvato subito la loro relazione. “Mi sono resa conto che sono più io che mi faccio problemi a riguardo che gli altri”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2021.