Veronica Peparini e il fidanzato Andreas Muller festeggiano i 14 anni del figlio di lei: foto

Veronica Peparini e il fidanzato, Andreas Muller, festeggiano i 14 anni del figlio della 50enne. Daniele spegne le candeline nel giorno del suo compleanno e posa accanto alla madre e al ballerino 25enne, legato alla coreografa, con cui è ormai uscito allo scoperto da tempo. I due si sono conosciuti al talent di Maria De Filippi nel 2014. A poco a poco si sono innamorati e ora sono una coppia collaudatissima.

Daniele è il primogenito della Peparini, nato dal matrimonio con l’ex Fabrizio Prolli, insegnante di danza e coreografo, da cui ha avuto anche Olivia, 9 anni. La professoressa di Amici è fiera del suo ragazzo, molto legato anche a Muller, diventato con il tempo uno di famiglia.

Veronica e Andreas non si sono fatti frenare nei loro sentimenti a causa della grande differenza d’età. La loro relazione prosegue a gonfie vele, i fan sul social li adorano: i due sono complici e felicissimi insieme.

“Avevo timore di tutto per i bambini e per la differenza d'età. Abbiamo superato tutto insieme, sono stati momenti tosti”, ha confessato Veronica recentemente in tv accanto ad Andreas. I due non escludono le nozze in futuro. “Il matrimonio? Non lo escludo, l'ho sempre detto. Non ho mai eliminato dalla mia visione di vita insieme a lei il matrimonio. Piacerebbe più a me che a lei. Perché la proposta non è ancora arrivata? Prima di tutto perché siamo sempre a lavoro... L'unico modo per anticiparla è farla durante una delle puntate di Amici, dovrei entrare e dire: 'Veronica, mi vuoi sposare?', e uscire”, ha rivelato Muller.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2021.