Veronica Peparini innamoratissima di Andreas Muller: 'La differenza d'età c’è ma...'

Veronica Peparini è innamoratissima di Andres Muller. La professoressa di Amici al settimanale Oggi parla del grande sentimento nato con il suo ex allievo, conosciuto al talent show di Maria De Filippi. Non importa la differenza d’età. Lei ha 49 anni, lui appena 31: c’è, ma non è fondamentale.

“Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”, racconta Veronica Peparini.

Con Andreas ormai il legame è saldo e non c’è alcun imbarazzo nel lavorare insieme ad Amici, ma pure fuori. “No, anche fuori da qui siamo abituati a condividere il lavoro. Insegno in una palestra. Andreas mi dà una mano come assistente”, spiega al giornale la coreografa e ballerina.

La sorella di Giuliano Peparini ha 18 anni più del compagno, sulla differenza d’età dice: "Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2020.