Veronica Peparini e Andreas Muller da fidanzati si godono red carpet mondanissimi a Roma ed eventi. Una volta ufficializzata la relazione, non c'è più alcun motivo di temere di uscire allo scoperto. Alla premiere capitolina di “Maleficent - Signora del Male” i due fanno coppia. Insieme loro c’è anche Olivia, la figlia di 7 anni della coreografa, ballerina e professoressa di Amici, Olivia. Veronica è anche mamma di Daniele, 11 anni: ha avuto i due figli dall’ex marito Fabrizio Prolli, anche lui insegnate e assistente di ballo.

Sono inseparabili e innamorati e lo mostrano al mondo, alla luce del sole. Nonostante la grande differenza d’età, non nascondono più il sentimento che li lega. La 48enne è pazza del ballerino 23enne e lui di lei. Andreas ha anche grande affinità con i due bambini della compagna, che spesso porta pure a scuola. E’ entrato in famiglia ed è felicissimo di farne parte.

Veronica Peparini e Andreas Muller, nonostante i tanti gossip sul loro amore, sono usciti definitivamente allo scoperto solo dopo la finale di Amici 18, l’ultima edizione del talent show.

Il danzatore ha pubblicato in video in cui era in discoteca con Veronica e alcuni amici. Nel filmato ha baciato la fidanzata e ha esclamato: “Io la amo!”. Da allora non ci sono più solo rumors sul legame forte che li lega. Le date di nascita di entrambi sono solo un piccolo dettaglio. Dopo un’estate appassionata, anche l’autunno è piuttosto caldo per loro, fidanzati e felici più che mai. La storia d’amore continua…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/10/2019.