Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano il loro superattico dei sogni in costruzione a Roma: le immagini

La coreografa e il ballerino hanno acquistato la casa che sognavano nella Capitale

Si tratta di attico e superattico con scala interna, in zona Tuscolana

Sul social mostrano le camere in costruzione e l’avanzamento dei lavori

Grande terrazzo, salone con cucina a vista, bagni en-suite: non manca nulla

La 54enne spera di potersi trasferire a gennaio, lui non è affatto convinto

Veronica Peparini e Andreas Muller sono al settimo cielo: tra qualche mese entreranno nella loro nuova casa, l’attico dei loro sogni a Roma.

La coppia – che è sposata dallo scorso luglio e ha due gemelline di un anno e mezzo, Penelope e Ginevra – ha voluto condividere con i follower social l’avanzamento dei lavori dell’appartamento acquistato da poco in zona Tuscolana (il cui costo non è certamente irrisorio…).

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno acquistato attico e superattico a Roma: la casa dei loro sogni è ancora in costruzione e l'hanno mostrata ai follower durante i lavori

Si tratta di un’unità all’interno di un edificio che è stato demolito e ricostruito. Ora gli operai stanno lavorando su impianti e finiture. Innanzitutto la zona: Tuscolana è un’area non solo ben conosciuta dalla coppia, ma vicino alle proprie attività lavorative, come la Peparini Academy (l’accademia di danza del fratello di Veronica, Giuliano, dove lei figura come docente).

Andreas mostra la zona cucina dell'open space

L’immobile oltre a un piccolo parco condominiale, ha box auto e caratteristiche molto richieste come riscaldamento a pavimento con pompa di calore e fotovoltaico.

La zona salotto dell'open space

Sembra trattarsi di una proprietà su due piani, attico e superattico. Metratura molto abbondante, scala interna e terrazze con ampia vista sui tetti di Roma Est.

L'ampio terrazzo

La vista sui tetti di Roma Est

Nella clip il 29enne presenta l’architetto e la fornitrice dei materiali. Lui e la 54enne romana (nonostante i 25 anni di differenza, il loro amore sembra davvero solido) fanno diversi piani a piedi. L’ascensore non è stato ancora installato, ma ci sarà.

La camera di Olivia, figlia avuta da Veronica da una precedente relazione

La camera dele gemelline Penelope e Ginevra

Dopo l’ingresso ecco subito il grande salone con la cucina a vista. Andreas vuole un comodo divano per passare serate in famiglia davanti alla tv. Da qui si esce sul terrazzo dove oltre a una cucina esterna, ci sarà anche una pergotenda. Le sere estive regaleranno un’atmosfera magica.

Le camere da letto: ci sarà quella di Olivia (la bambina oggi 13enne nata da una precedente relazione di Veronica), quella delle gemelline (ne avranno una condivisa, ma il bagnetto prevede due lavandini e specchi separati).

I due salgono al piano superiore: Andreas scherza guardando nell'obiettivo

La visita alla futura camera della coppia, con bagno en-suite

Ovviamente ampio spazio alla camera padronale, con bagno en-suite, cabina armadio e tv per rilassarsi la sera prima di coricarsi.

Ma quando potranno finalmente entrare nell’immobile e godersi la quotidianità in questa nuova residenza? Di certo non a brevissimo, nonostante le speranze di Veronica.

Nella loro camera da letto vorranno anche una tv per rilassarsi la sera

Quando Andreas nella clip le chiede quando pensa che potranno prendere possesso delle chiavi e trasferirsi, lei replica: “Io penso a fine gennaio”.

Lui non sembra però per niente convinto: “Ma va…”.

Veronica spera di poter prendere possesso della casa a gennaio 2026, per Andreas è poco probabile che sarà possibile

Nei commenti l’amica Marina La Rosa – ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista – gli fa i complimenti per il progetto e scherza: “Più che gennaio, la festa di inaugurazione organizziamola per giugno, mi sembra una data più realistica”.

Nel frattempo la coppia si gode il momento della scelta di materiali e arredi. Anche questo fa parte del percorso e per tanti è un vero piacere.