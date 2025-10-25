Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano il loro superattico dei sogni in costruzione a Roma: le immagini

- La coreografa e il ballerino hanno acquistato la casa che sognavano nella Capitale
Veronica Peparini e Andreas Muller sono al settimo cielo: tra qualche mese entreranno nella loro nuova casa, l’attico dei loro sogni a Roma.
La coppia – che è sposata dallo scorso luglio e ha due gemelline di un anno e mezzo, Penelope e Ginevra – ha voluto condividere con i follower social l’avanzamento dei lavori dell’appartamento acquistato da poco in zona Tuscolana (il cui costo non è certamente irrisorio…).
Si tratta di un’unità all’interno di un edificio che è stato demolito e ricostruito. Ora gli operai stanno lavorando su impianti e finiture. Innanzitutto la zona: Tuscolana è un’area non solo ben conosciuta dalla coppia, ma vicino alle proprie attività lavorative, come la Peparini Academy (l’accademia di danza del fratello di Veronica, Giuliano, dove lei figura come docente).
L’immobile oltre a un piccolo parco condominiale, ha box auto e caratteristiche molto richieste come riscaldamento a pavimento con pompa di calore e fotovoltaico.
Sembra trattarsi di una proprietà su due piani, attico e superattico. Metratura molto abbondante, scala interna e terrazze con ampia vista sui tetti di Roma Est.
Nella clip il 29enne presenta l’architetto e la fornitrice dei materiali. Lui e la 54enne romana (nonostante i 25 anni di differenza, il loro amore sembra davvero solido) fanno diversi piani a piedi. L’ascensore non è stato ancora installato, ma ci sarà.
Dopo l’ingresso ecco subito il grande salone con la cucina a vista. Andreas vuole un comodo divano per passare serate in famiglia davanti alla tv. Da qui si esce sul terrazzo dove oltre a una cucina esterna, ci sarà anche una pergotenda. Le sere estive regaleranno un’atmosfera magica.
Le camere da letto: ci sarà quella di Olivia (la bambina oggi 13enne nata da una precedente relazione di Veronica), quella delle gemelline (ne avranno una condivisa, ma il bagnetto prevede due lavandini e specchi separati).
Ovviamente ampio spazio alla camera padronale, con bagno en-suite, cabina armadio e tv per rilassarsi la sera prima di coricarsi.
Ma quando potranno finalmente entrare nell’immobile e godersi la quotidianità in questa nuova residenza? Di certo non a brevissimo, nonostante le speranze di Veronica.
Quando Andreas nella clip le chiede quando pensa che potranno prendere possesso delle chiavi e trasferirsi, lei replica: “Io penso a fine gennaio”.
Lui non sembra però per niente convinto: “Ma va…”.
Nei commenti l’amica Marina La Rosa – ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista – gli fa i complimenti per il progetto e scherza: “Più che gennaio, la festa di inaugurazione organizziamola per giugno, mi sembra una data più realistica”.
Nel frattempo la coppia si gode il momento della scelta di materiali e arredi. Anche questo fa parte del percorso e per tanti è un vero piacere.