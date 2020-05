Veronica Peparini è incinta? Andreas Muller la sposa? La coppia risponde alle domane intime dei fan

Veronica Peparini è incinta? Andreas Muller è pronto ad andare a nozze con lei? La coppia si svela e in una diretta social risponde alle domande intime dei fan su cicogna e matrimonio.

La coreografa 49enne e il ballerino 31enne vivono la loro bella storia d’amore da più di un anno. Felici e appassionati, per la prima volta si mettono a nudo. I follower si domandano se la sorella di Giuliano Peparini sia incinta, Andreas gira il quesito assai ‘spinoso’ alla fidanzata che rivela la verità.

VIDEO

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu [riferendosi ad Andreas ndr] avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!”, sottolinea la Peparini.

Non è ancora finita. Arriva anche la domanda sulle possibili nozze. Veronica ribatte sibillina: “Vedremo…”. Poi punzecchia Andreas e dice: “Ho risposto solo io”. Il danzatore nicchia e ironizza: “Io mi sposo con Diva. Mai dire mai, comunque”.

Progetti di vita insieme per la coppia, che prosegue insieme anche ad Amici Speciali. Veronica, dato che il compagno è tra i concorrenti, questa volta ha deciso di farsi da parte e non essere in diretta in tv. Aiuta il fratello nelle coreografia, come ha chiarito sempre via social ai tanti che le domandavano il perché della sua assenza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2020.