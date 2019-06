E’ finita tra Veronica Satti e la fidanzata storica Valentina. La figlia di Bobby Solo lo ha annunciato tramite una Instagram Story dopo che alcuni follower le avevano chiesto il motivo per cui da tempo non pubblica più foto insieme all’ormai ex compagna.

“Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme. É già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto da dire”, ha spiegato la 29enne. “É stata la storia d'amore più importante della mia vita e le auguro il meglio”, ha poi aggiunto. Le due sembrano quindi essere rimaste in buoni rapporti.