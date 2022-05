Victoria Beckham: 'Voler essere a tutti i costi magre è una mentalità superata’

Victoria Beckham cambia rotta con la sua nuova linea di abiti da stilista: ora rende omaggio alle donne formose e le elogia. A Grazia, che le regala la cover del giornale, sottolinea: “Voler essere a tutti i costi magre è una mentalità superata”. La 48enne, ex Spice Girl, da sempre longilinea, presa dagli allenamenti per mantenersi tonica insieme al personal trainer o al marito David Beckham, adora le curve, desidera anche che la figlia più piccola, Harper, 10 anni, sia circondata da chi esalta il proprio corpo, non preoccupandosi dei chili, e si piace.

La sua nuova idea di abbigliamento è nata a Miami nella primavera dello scorso anno: “Lì ci sono molte donne formose e il bello è che non lo nascondono - ricorda Victoria - Passeggiano sulla spiaggia di Miami senza coprirsi con strati di vestiti e sono fantastiche. Mostrano i loro corpi con disinvoltura: ho trovato il loro atteggiamento e il loro stile davvero liberatori. Come madre, mi faceva piacere che Harper fosse circondata da donne che esaltavano le proprie curve e amavano il proprio aspetto”.

Certo la Beckham non rinuncia ad avere “il miglior fondoschiena possibile” . Ogni mattina si dedica a i sessioni di squat. Per anni ha messo in pratica il metodo di Tracy Anderson con “tonnellate di esercizi cardio”. Adesso invece si concentra sul sollevamento pesi. Lo fa 5 o 6 alla settimana col marito e il suo allenatore. “I pesi mi avevano sempre fatto un po’ paura, ma ho scoperto che invece li adoro e mi sono anche procurata gli appositi guanti. Variare le attività fa bene e mantiene il corpo all’erta. Ho aumentato moltissimo il mio tono muscolare”.

Poi però torna sulla voglia di tutte di essere magre: “Quella di voler essere a tutti i costi magre è una mentalità superata. Penso che ciò che le donne in questo momento desiderino sia avere un aspetto sano e delle curve, un seno prosperoso e un fondoschiena con un certo volume. Più curve ha una donna e più i miei capi le doneranno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.