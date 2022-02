Victoria Beckham mangia la stessa cosa da 25 anni

E’ famosa, oltre che per la sua espressione sempre poco sorridente, anche per la sua linea invidiabile. Victoria Beckham per mantenersi in forma segue una dieta che sembra essere davvero rigida. Mangia in buona sostanza la stessa cosa da 25 anni. A farlo sapere pubblicamente è stato il marito David. I due, che sono sposati dal 1999 e hanno quattro figli insieme, non hanno praticamente mai condiviso lo stesso cibo durante i pasti. L’ex calciatore ospite di un podcast ha affermato: “Purtroppo sono sposato con una persona che mangia la stessa cosa da 25 anni. Da quando la conosco mangia solo pesce grigliato e verdure al vapore, raramente fa eccezioni”.

Durante la dolce attesa della sua ultimogenita Harper Seven, l’ex Spice Girl 47enne si è però concessa per una sera qualcosa di diverso. “L’unica volta che ha probabilmente condiviso qualcosa che era nel mio piatto è stato quando era incinta di Harper ed è stata una cosa straordinaria. Una delle mie serate preferite. Non ricordo cosa fosse ma sono sicuro che da allora non l’ha più mangiato”, ha aggiunto David.

Scritto da: la Redazione il 2/2/2022.