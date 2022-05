Victoria Cabello in finale a Pechino Express ricorda la sua malattia: 'C'è stato un momento buio in cui mi ero dimenticata di me’

Victoria Cabello conquista il primo posto in finale a Pechino Express, dove gioca in coppia con Paride Vitale: insieme sono I Pazzeschi. La conduttrice 47enne, quasi in lacrime, commossa dal risultato ottenuto, ricorda la sua malattia e rivela: “C'è stato un momento buio in cui mi ero dimenticata di me”. Ha combattuto a lungo contro la malattia di Lyme.

Mentre cerca di raggiungere la meta in semifinale, Victoria cade e scoppia in lacrime esausta. “Mi sono fatta male, è finita”, dice con la voce rotta, pensando di abbandonate Pechino Express. Poi dentro di sé trova la forza per andare avanti e così è la prima finalista. Ritrova la donna che conosceva e che per tanto tempo ha dimenticato.

“Non mi ricordavo più di me, non ricordavo più di avere questa forza, queste capacità, coraggio. C'è stato un momento buio in cui mi sono dimenticata di me, essere qui è ricordarmi che ci sono, che c'è una nuova me, scoperta grazie a questo viaggio, che mi ha fatto recuperare in poco tempo un periodo buio. Questa è stata un'occasione importante”, sottolinea, emozionando anche il conduttore, Costantino della Gherardesca.

“Ero fortemente debilitata, l’essere attaccata da un batterio così cattivo e attaccata da dentro, obbliga al riposo assoluto. A malincuore ho dovuto staccare con tutto”, aveva spiegato Victoria a proposito della malattia. Poco prima del via di Pechino Express al Corriere della Sera poi aveva confessato: “Per via della mia malattia ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”. Ad aiutarla sono state l’ipnosi e la sua terapista.

