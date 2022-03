Victoria Cabello parla dell’ex fidanzato Barù: 'Sulla sua eterosessualità vorrei…’

Victoria Cabello ha parlato di tutti i suoi ex fidanzati in un’intervista rilasciata a ‘D’ de La Repubblica. La conduttrice, in concomitanza con il suo ritorno in tv (è tra i concorrenti della nuova edizione di ‘Pechino Express’) ha speso qualche parola anche su Barù (al secolo Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona), concorrente dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’ e nipote di Costantino Della Gherardesca. Non tutti sanno che Victoria e Barù hanno infatti avuto una relazione di circa un anno quasi dieci anni fa.

Parlando dei suoi ex compagni la 46enne ha detto: “Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’ direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable”.

Infine del nipote di Costa ha sottolineato l’eterosessualità, visto in queste settimane di permanenza nella Casa di Cinecittà qualcuno l’ha messa in dubbio. Ha detto: “E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente’”.

Scritto da: la Redazione il 10/3/2022.