Victoria e David Beckham festeggiano il battesimo dei due figli minori, Cruz, 14 anni, e Haper, 8. I ragazzi hanno ricevuto il sacramento sabato 21 dicembre davanti ai loro famigliari e gli amici più cari. Padrino e madrina d’eccezione per entrambi: Marc Anthony per Cruz, Eva Longoria per Harper.

Il battesimo di Cruz e Harper ha riempito di gioia Victoria e David Beckham. Cerimonia suggestiva e raffinata in una chiesa del Cotsworlds. Ne ha dato notizia la stilista stessa che ha condiviso sul suo profilo social alcuni scatti realizzati durante e dopo la funzione.

“Oggi siamo orgogliosi di vedere Harper e Cruz battezzati di fronte ai nostri amici e alla nostra famiglia. C’è tanto di cui essere grati”, ha scritto l’ex Spice Girls.

Al battesimo presenti chiaramente anche gli altri figli di Vic e l’ex calciatore, il primogenito Brooklyn, 20 anjni, e Rome, a 17 anni davvero altissimo, che ha partecipato in compagnia della fidanzata, Mia Regan.

Tra le star presenti Elton John, padrino di Brooklyn, il regista Guy Ritchie e la bellissima Liv Tyler. A seguire, dopo la cerimonia, un grande party nell’esclusivo club extra lusso Soho Farmhouse, dove agli invitati è stato chiesto di presenziare indossando abiti “favolosi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/12/2019.