Victoria e David Beckham in cover su British Vogue: 'Insieme siamo più forti'

Victoria e David Beckham in cover su British Vogue di ottobre: 'Insieme siamo più forti’. Sulle voci di separazione la stilista dice: 'Siamo abituati a sentire assurdità’

Su British Vogue Victoria e David Beckham. Ci sono anche i quattro figli

‘Certe voci fanno male ad alcune persone che ci stanno vicine e questo non è giusto’

Victoria e David Beckham sono sempre la coppia più desiderata. I due sono sulla cover di British Vogue di ottobre, belli, sorridenti e sempre più uniti. Con l’ex Posh Spice 44enne, ora stilista di grido, e l’ex calciatore, sposati dal luglio 1999, ci sono pure i loro figli, Brooklyn, 19 anni, Romeo, 16, Cruz, 13, e Harper, 7. Su British Vogue Victoria e David Beckham si prendono l’ennesima rivincita su chi li vorrebbe ai titoli di coda con il loro matrimonio. “Insieme siamo più forti”, afferma l’artista nella lunga intervista al mensile di moda. E aggiunge: “Siamo sposati da quasi vent’anni e da sempre c’è chi si diverte a inventare assurdità sulla nostra relazione. Noi ci siamo abituati, però certe voci fanno male ad alcune persone che ci stanno vicine e questo non è giusto”. Victoria e David Beckham sono ancora felici insieme. A British Vogue lei sottolinea: “Certo, né io né lui saremmo nella posizione in cui siamo adesso se non ci fossimo incontrati tanti anni fa. o però mi riferisco al legame familiareche ci ha reso più forti. Nessuno di noi sei sarebbe così forte se fosse da solo. Rispettare questo legame è la nostra chiave”. Il magazine celebra i dieci anni del brand che Victoria ha creato e che ha avuto un grande successo nel mondo del fashion. Nelle foto pubblicate compare pure il cane di famiglia, Olive. Sono scatti che raccontano un’esistenza dorata, incredibile e che pare continuare senza troppi scossoni.

