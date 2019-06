Victoria Beckham, 45 anni, e David Beckham, 44, sono volati in Spagna per il matrimonio del giocatore del Real Madrid Sergio Ramos e la conduttrice e giornalista Pilar Rubio. L'ex Posh Spice era elegantissima con un abito della sua linea di abbigliamento. Un look già visto: lo stesso vestito è stato indossato lo scorso marzo da Meghan Markle, incinta di otto mesi del piccolo Archie, nato poi a maggio, in occasione del Commonwealth Day.

Victoria ha così "rubato" il look alla Duchessa del Sussex e ha deciso di abbinare all'abito un paio di décolleté fucsia. I capelli li ha raccolti e il trucco era leggero. David, invece, ha optato per un classico completo giacca e cravatta blu. I Beckham come sempre erano impeccabili e al matrimonio di Sergio Ramos hanno catalizzato l'attenzione di tutti.

L'ex calciatore e la stilista non sono volati da soli in Spagna. Insieme alla coppia c'erano anche tre dei quattro figli: Romeo, Cruz e Harper. Stando alle foto che hanno condiviso su Instagram, all'appello mancava solo il maggiore: Brooklyn.

La famiglia ha colto l'occasione del viaggio in Spagna per godersi alcuni momenti spendierati insieme e David ha anche festeggiato il Father's Day circondato dall'affetto di moglie e figli.

Sergio Ramos si è sposato sabato 15 giugno nella cattedrale di Siviglia. Oltre a David e Victoria Beckham, erano presenti al matrimonio anche Alvaro Morata e Alice Campello, Gerard Piqué e Shakira. Le nozze erano blindatissime. Gli ospiti non hanno potuto pubblicare immagini della festa sui social. Ma pare che si sia trattato di un evento spettacolare.