I video intimi di Stefano De Martino a letto con la fidanzata Caroline finiscono online: ecco cosa sappiamo

Il conduttore 35enne avrebbe presentato denuncia tramite i suoi legali

Sarebbe stato un attacco hacker a rendere pubblici i filmati intimi

Le telecamere di sorveglianza della casa della fidanzata sarebbero state oggetto di intrusione

La notte del 9 agosto scorso un hacker avrebbe violato il sistema di videosorveglianza collegato all’abitazione di Caroline Tronelli, 22 anni, compagna di Stefano De Martino, 35. Attraverso questa intrusione sarebbero state sottratte immagini intime poi circolate sui social, in particolare su Telegram. Lo scrive Il Corriere della Sera.

Il sistema di telecamere interne sarebbe stato collegato a un modem della rete Tim e questa connessione avrebbe rappresentato la porta d’ingresso per accedere al materiale. Da qui l’hacker avrebbe potuto scaricare il video della coppia, diffuso poi poche ore dopo.

I filmati intimi di De Martino, 35 anni, e la fidanzata sarebbero finiti online

Secondo quanto riportato dal Corsera, De Martino avrebbe presentato denuncia tra il 17 e il 18 agosto, dopo essersi accertato della presenza online del filmato. I suoi legali, Angelo e Sergio Pisani, avrebbero depositato un esposto alla procura di Roma e successivamente alla polizia postale di Porto Cervo, dove il conduttore si troverebbe in vacanza.

Il reato ipotizzato dagli inquirenti sarebbe quello di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, meglio conosciuto come “revenge porn”. L’indagine dovrebbe chiarire anche se chi ha violato il sistema fosse consapevole che apparteneva a De Martino e alla sua compagna.

Caroline Tronelli, 22 anni, sarebbe l'attuale fidanzata di Stefano De Martino

Il caso avrebbe coinvolto indirettamente anche il figlio dodicenne che De Martino ha avuto da Belen Rodriguez. Nella pagina Facebook “Piazza del Plebiscito” sarebbero comparsi commenti offensivi nei confronti del ragazzo, legati alla vicenda. Nell’esposto presentato sarebbero stati inclusi screenshot di quei messaggi, che potrebbero portare a un secondo fascicolo per diffamazione, come scrive sempre Il Corriere della Sera.

Alcune delle pagine social che avrebbero diffuso il materiale sarebbero state chiuse dopo le segnalazioni. Il Garante della Privacy, informato del caso, avrebbe già avviato un’istruttoria, avvertendo che chiunque continuerà a condividere il video rischierebbe di incorrere in sanzioni.

Gli investigatori dovranno stabilire come sia stato possibile violare il sistema di sorveglianza e se l’attacco fosse mirato. Per ora la priorità sarebbe quella di tentare di cancellare ogni traccia del filmato dal web, mentre la procura e la polizia postale continuerebbero gli accertamenti.