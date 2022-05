Vincent Cassel e Tina Kunakey: red carpet da divi a Cannes, foto

Vincent Cassel e Tina Kunakey a Cannes catturano gli obiettivi sulla Croisette. L’attore 55enne e la modella 25enne sfilano sul red carpet davanti ai fotografi sorridenti e innamorati come non mai. Alla prima di “Crimes Of The Future” i due sono tra le star invitate. Tina è impeccabile con il suo look verde e la nuova acconciatura con le treccine.

Camminano mano nella mano. La Kunakey indossa un lungo abito verde mela con maxi strascico firmato da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino. Il vestito fa parte della collezione Anatomy of Couture Primavera/estate 2022: spalle scoperte e guanti lunghi da via completano la mise. La italo-francese ai piedi porta sandali in tinta col tacco a spillo e laccetti intorno alla caviglia: sono griffati Amina Muaddi. Questa volta Tina non ha i ricci voluminosi che da sempre la contraddistinguono, ma treccine raccolte.

Cassel sceglie un classico completo total black che abbina con la camicia bianca e una cravatta originale. E’ fascinoso e non ha occhi che per la sua bella sposata il 24 agosto 2018: il 19 aprile 2019 i due sono diventati genitori di Amazonie. Vincent è anche padre di Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, nata il 21 maggio 2010, le figlie avute da Monica Bellucci da cui si è separato nel 2013, dopo 14 anni insieme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2022.