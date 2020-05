Le due ruote a motore stavano per fare un’altra vittima: Vincent Cassel. L’attore ha rischiato qualche ore fa di morire a causa di un incidente in motorino. Il divo francese si è schiantato con il pericolosissimo mezzo che uccide migliaia di persone all’anno solo in Italia (spesso giovani e giovanissimi) nel paese di Arbonne, nel sud-ovest della Francia, dove si è trasferito da tempo (vive parte dell’anno qui e parte in Brasile, che considera il suo paese d’adozione). Pare siano dovuti intervenire anche i pompieri, poi la corsa in ospedale, dove al 53enne sono state curate alcune ferite sul viso. Le cure sarebbero state fornite dalla struttura privata PolyClinique d’Aguilera, a Barritz.

Il divo francese ha poi fatto sapere di essere sopravvissuto. In una Instagram Story ha spiegato: “Sono ancora vivo”. L’ex marito di Monica Bellucci, che è sposato con la modella Tina Kunakey, ha rischiato anche di lasciare senza padre la piccola Amazonie, nata solo lo scorso anno proprio dall’amore con la 23enne, a cui ha messo la fede al dito nel 2018. Cassel ha anche altre due figlie, Deva, 15, e Léonie, 10, nate del precedente matrimonio con la Bellucci.

Forse adesso prima di risalire sul motorino ci penserà due volte…

Scritto da: la Redazione il 22/5/2020.