Vincenzo Mingolla, ballerino della settima edizione di "Amici", ha sposato il compagno Andrea Falzane. La cerimonia si è svolta domenica 23 giugno nel Castello di Santa Severa, in provincia di Roma. A officiare le nozze con rito civile Nichi Vendola. Ha sposato il compagno Vincenzo Mingolla e tra gli invitati al matrimonio c'era Shaila Gatta, ballerina di "Amici 14", oggi velina e conduttrice di "Paperissima Sprint". VIDEO Presente anche un altro ex concorrente del talent di Maria De Filippi: Costantino Imperatore. Vincenzo Mingolla si è sposato. Dopo il sì, il ballerino e il marito hanno festeggiato con danze e fuochi d'artificio insieme ad amici e parenti. Vincenzo Mingolla ha partecipato all'edizione di "Amici" vinta da Marco Carta. Venne eliminato prima della fase serale tra molte polemiche. Il ballerino decise di diffondere un comunicato stampa contro la trasmissione, accusata di dare più spazio agli scontri fra i professori che al talento dei concorrenti in gara. Oggi Vincenzo lavora come coreografo, collaborando anche con la Rai, dopo una lunga carriera a livello internazionale. Vive a Roma da circa 10 anni.













