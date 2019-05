'Amici 2019’, ha vinto il tenore messinese 21enne Alberto Urso: dopo l’annuncio baci e un lungo abbraccio con Maria De Filippi

Alberto Urso ha battuto Giordana, che invece è arrivata seconda

Alberto ha altre esperienze tv alle spalle: era uno dei bimbi di ‘Ti lascio una canzone’

La settimana scorsa il suo album ‘Solo’ era quarto nelle classifiche di vendita

Alberto Urso ha vinto Amici 2019. Il tenore 21enne, originario di Messina, si porta a casa ben 150mila euro in gettoni d’oro. Il suo sguardo penetrante, tra occhi chiari e sopracciglia folte, ha colpito il pubblico della diciottesima stagione 2019 del programma di Maria De Filippi, che ovviamente ha apprezzato anche le sue spiccate capacità canore. Il ragazzo non è alla sua prima esperienza televisiva visto che nel 2010 ha partecipato al programma ‘Ti lascio una canzone’. Il suo album ‘Solo’ la scorsa settimana era al quarto posto nelle classifiche di vendita, il più alto tra quelli dei ragazzi dello show di Canale5. Secondo posto a Giordana, altra cantante, classe 1994. Nata in Bretagna, in Francia, ma residente a Latina, la giovane si è però portata a casa il Premio della Critica. Scrive in italiano, francese e inglese e ha anche in arrivo delle collaborazioni come autrice con Tiziano Ferro.

