Violeta Mangrinan ha commentato la performance di Fabio Colloricchio dopo la passione consumata a 'Supervivientes’: 'Dalla vita in giù è top. E le dimensioni…’

L’altra sera la ragazza e l’ex tronista hanno consumato la loro passione nel reality

Violeta ha poi commentato quanto successo con un’altra concorrente dello show

Ha parlato della performance di Fabio e anche delle sue dimensioni…

E’ davvero incontenibile Violeta Mangrinan, la nuova fiamma di Fabio Colloricchio. La ragazza e l’ex tronista l’altra sera hanno consumato la loro passione sotto le stelle dell’Honduras e davanti alle telecamere del reality ‘Supervivientes’, versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’, e qualche ora fa lei ha voluto commentare quanto accaduto insieme a un’altra concorrente della trasmissione. VIDEO Parlando con la naufraga Mahi ha detto: “Non ci sono stati solo toccamenti, è successo tutto. Dalla vita in già [Fabio] è top. Ben oltre la media”. Poi ha aggiunto: “Se è stato così bello su un tappetino all’isola, immagina a casa cosa può essere”. “Non lo dimenticheremo mai”, ha quindi concluso. La vicenda sta facendo molto chiacchierare in Spagna, dove è la prima volta che accade una cosa del genere davanti alle telecamere, almeno in questo reality. Il programma quest’anno sta facendo il picco di ascolti, con punte di share del 40%.

